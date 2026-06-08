Бельгийский фрегат примет участие в операции Евросоюза Aspides в Красном море Бельгия направит в Красное море фрегат для участия в миссии Евросоюза Aspides

Москва8 июн Вести.Бельгия направит один из своих фрегатов для участия в военно-морской операции Европейского союза (ЕС) Aspides. Об этом сообщил министр обороны страны Тео Франкен по прибытии на неформальную встречу министров обороны государств Евросоюза на Кипре.

Бельгия направит фрегат для участия в операции ЕС Aspides сказал Франкен

Военно-морские силы Бельгии располагают двумя фрегатами – "Леопольд I" и "Луиза-Мария". Оба корабля регулярно привлекаются к операциям и учениям под эгидой Евросоюза и НАТО.

В настоящее время страны Евросоюза обсуждают возможность изменения мандата операции Aspides. Рассматривается вариант переноса основного района действий из Красного моря в Ормузский пролив для выполнения задач по разминированию. Однако такие изменения могут быть реализованы только после достижения соглашения между Ираном и Соединенными Штатами.