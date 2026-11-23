Роспотребнадзор: на входах в детские сады появятся бесконтактные термометры

Бесконтактные термометры появятся на входе в детские сады Роспотребнадзор: на входах в детские сады появятся бесконтактные термометры

Москва23 ноя Вести.Роспотребнадзор представил методические рекомендации, согласно которым при входе в детские сады начнут измерять температуру бесконтактно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Уточняется, что ответственного за замеры определяет само учреждение внутренними локальными актами.

В целях недопуска в организацию лиц с признаками инфекционных заболеваний … при входе в организацию проводится термометрия бесконтактным способом

Подчеркивается, что рекомендации были разработаны в целях охраны здоровья детей и молодежи, а также предотвращения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений).

22 ноября в Роспотребнадзоре заявили, какими должны быть спальни в детских садах. Так, запрещается использование игровых подиумов.