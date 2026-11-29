Москва29 ноя Вести.Пихта меньше осыпается и дольше сохраняет хвою, чем обычная ель. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Особенно долго радуют свежестью в Новый год пихта благородная и пихта бальзамическая – они меньше всего осыпаются и дольше сохраняют хвою, чем обычная елка отметил эксперт

По его словам, эти виды считаются одними из самых устойчивых к потере иголок в помещении.

Сафонов также добавил, что может простоять долго и сосна, однако у нее есть определенная особенность: она быстрее выделяет смолу.

Из-за этого дерево может пачкать пол и окружающие предметы, поэтому при установке сосны рекомендуется предусмотреть защиту напольного покрытия предупредил специалист

Ранее россиянам дали советы по выбору искусственной елки по материалу хвои.