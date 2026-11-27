Россиянам дали советы по выбору искусственной елки по материалу хвои Эксперт Гоголева: цена и вид искусственной ели зависят от материала хвои

Москва27 ноя Вести.Искусственные ели одинаковой высоты могут заметно отличаться по цене и внешнему виду. Во многом это зависит от материала, из которого сделана хвоя, рассказала специалист отдела "Сад" гипермаркета "Лемана ПРО" Юлия Гоголева изданию RT.

Обычную ПВХ-хвою делают из тонко нарезанной пленки на проволочной основе. Иголки получаются плоскими и мягкими, а ветвям можно придавать нужное положение сказала она

Главное преимущество подобных елок - хороший объем при сравнительно невысокой цене.

Более дорогие искусственные ели обычно делают из литых полиэтиленовых ветвей. Как пояснила Гоголева, такие элементы изготавливаются в специальных формах, благодаря чему хвое можно придать объем и очертания, похожие на натуральные. Эти модели способны имитировать голубую ель, сосну или датскую пихту.

Также в продаже встречаются комбинированные варианты. У таких елок литые ветви размещают снаружи, а пространство ближе к стволу заполняют ПВХ-хвоей. За счет этого дерево выглядит более пышным и естественным.

Ранее эксперт Народного фронта Илья Зотов сообщил, что россияне могут бесплатно перевозить в общественном транспорте новогодние товары, включая елку, если их габариты по сумме трех измерений не превышают 120 см.