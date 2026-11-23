Москва23 нояВести.Главную новогоднюю ель России доставят в Московский Кремль из подмосковного Клина 9 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ.
Автопоезд с деревом традиционно прибудет поздним вечером через ворота у Спасской башни, а установку и украшение ели на Соборной площади планируют завершить в 20-х числах декабря. Для праздника выбрали 95-летнее дерево высотой 27 метров и диаметром ствола 72 сантиметра из Воронинского лесничества.
После окончания праздников древесину направят на переработку для изготовления сувениров и кормушек для птиц, а из шишек вырастят саженцы для российских регионов.