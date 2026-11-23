27-метровую кремлевскую ель доставят в Москву из Подмосковья 9 декабря Главную новогоднюю ель России привезут в Кремль из Клина 9 декабря

Москва23 ноя Вести.Главную новогоднюю ель России доставят в Московский Кремль из подмосковного Клина 9 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Управления делами президента РФ.

Автопоезд с деревом традиционно прибудет поздним вечером через ворота у Спасской башни, а установку и украшение ели на Соборной площади планируют завершить в 20-х числах декабря. Для праздника выбрали 95-летнее дерево высотой 27 метров и диаметром ствола 72 сантиметра из Воронинского лесничества.

После окончания праздников древесину направят на переработку для изготовления сувениров и кормушек для птиц, а из шишек вырастят саженцы для российских регионов.