В новом сезоне Единой лиги ВТБ не будет выступать "Нижний Новгород"

БК "Нижний Новгород" снялся с Единой лиги ВТБ из-за проблем с финансами В новом сезоне Единой лиги ВТБ не будет выступать "Нижний Новгород"

Москва16 июн Вести.Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" приостанавливает свою деятельность и снимается с чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом говорится в официальном заявлении нижегородцев.

Причиной этого решения стала финансовая ситуация.

Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" приостанавливает деятельность главной команды и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона-2026/27 сказано в Telegram-канале клуба

Также в публикации отмечается, что решение касается главной команды. Молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой молодежной лиге ВТБ.