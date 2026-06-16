Москва16 июнВести.Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" приостанавливает свою деятельность и снимается с чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом говорится в официальном заявлении нижегородцев.
Причиной этого решения стала финансовая ситуация.
Баскетбольный клуб "Нижний Новгород" приостанавливает деятельность главной команды и не будет выступать в Единой лиге ВТБ с сезона-2026/27сказано в Telegram-канале клуба
Также в публикации отмечается, что решение касается главной команды. Молодежная команда клуба продолжит выступление в Единой молодежной лиге ВТБ.