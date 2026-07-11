Москва11 июлВести.В футбольном клубе "Нижний Новгород" произошла смена учредителя, клуб возвращает прежнее название.
Начиная с сезона 2026/2027, клуб возвращается к названию ФК "Нижний Новгород", под которым выступали с 2018 по 2022 годговорится в заявлении клуба в Telegram-канале
Что касается букмекерской компании PARI, она сохраняет статус партнера клуба.
Генеральным партнером ФК "Нижний Новгород" стала группа компаний "НИЖФАРМ", а новым ключевым акционером – предприниматель Андрей Артемов. Он является основателем и инвестором ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг.