Москва11 июл Вести.В футбольном клубе "Нижний Новгород" произошла смена учредителя, клуб возвращает прежнее название.

Начиная с сезона 2026/2027, клуб возвращается к названию ФК "Нижний Новгород", под которым выступали с 2018 по 2022 год говорится в заявлении клуба в Telegram-канале

Что касается букмекерской компании PARI, она сохраняет статус партнера клуба.

Генеральным партнером ФК "Нижний Новгород" стала группа компаний "НИЖФАРМ", а новым ключевым акционером – предприниматель Андрей Артемов. Он является основателем и инвестором ряда компаний фармацевтической отрасли и сферы медицинских услуг.