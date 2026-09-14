Москва14 сенВести.Близкие пропавшего в Черном море капитана судна "Армада Лидер" Олега Выгонного надеются, что он спасся с помощью шлюпки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что 10 сентября украинский беспилотник атаковал судно в нейтральных водах у берегов Абхазии. Экипаж удалось эвакуировать, а вот капитан остался на борту, однако при осмотре "Армады Лидер" Олега не обнаружили.
По словам супруги, капитан контролировал эвакуацию, а затем забежал в рубку, и в этот момент по судну ударил дрон.
У близких есть надежда, что Олег мог выжить: с корабля исчезла шлюпкапишет SHOT
Супруга Олега также отметила, что "Армаду Лидер" нужно отбуксировать и досконально осмотреть, однако пока судно не доставили в порт.