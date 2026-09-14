Семья пропавшего капитана "Армады Лидер" считает, что он мог спастись на шлюпке

Близкие пропавшего в Черном море капитана "Армады Лидер" надеются, что он спасся Семья пропавшего капитана "Армады Лидер" считает, что он мог спастись на шлюпке

Москва14 сен Вести.Близкие пропавшего в Черном море капитана судна "Армада Лидер" Олега Выгонного надеются, что он спасся с помощью шлюпки. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Ранее сообщалось, что 10 сентября украинский беспилотник атаковал судно в нейтральных водах у берегов Абхазии. Экипаж удалось эвакуировать, а вот капитан остался на борту, однако при осмотре "Армады Лидер" Олега не обнаружили.

По словам супруги, капитан контролировал эвакуацию, а затем забежал в рубку, и в этот момент по судну ударил дрон.

У близких есть надежда, что Олег мог выжить: с корабля исчезла шлюпка пишет SHOT

Супруга Олега также отметила, что "Армаду Лидер" нужно отбуксировать и досконально осмотреть, однако пока судно не доставили в порт.