Москва20 июнВести.В городе Грайворон Белгородской области при детонации дрона проникающее ранение брюшной полости получил боец подразделения "Орлан". Об этом сообщает оперштаб региона в MAX,
Пострадавшему оказывают необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ.
По оценке медиков, мужчина в тяжелом состоянииговорится в сообщении
На месте атаки повреждения получило административное здание.
В округе села Смородино при атаке дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Глотово и в поселке Малиновка Белгородского округа при детонации FPV-дронов во дворе частных домов посечены и выбиты окна, входная группа.
В селе Ясные Зори повреждено техническое помещение, в селе Маломихайловка Шебекинского округа пострадало остекление частного дома. В селе Крапивное поврежден трактор.
В селе Новая Таволжанка загорелись два частных дома, возгорания потушены. В домах разбиты окна, повреждены входные группы и фасады. В Шебекине удар дрона пришелся по частному домовладению, у него пробита кровля. В селе Доброе FPV-дрон повредил грузовой автомобиль.
Информация уточняется.