В Грайвороне при детонации дрона тяжело ранен боец подразделения "Орлан"

Боец подразделения "Орлан" пострадал при детонации дрона в Грайвороне В Грайвороне при детонации дрона тяжело ранен боец подразделения "Орлан"

Москва20 июн Вести.В городе Грайворон Белгородской области при детонации дрона проникающее ранение брюшной полости получил боец подразделения "Орлан". Об этом сообщает оперштаб региона в MAX,

Пострадавшему оказывают необходимую помощь в Грайворонской ЦРБ.

По оценке медиков, мужчина в тяжелом состоянии говорится в сообщении

На месте атаки повреждения получило административное здание.

В округе села Смородино при атаке дрона поврежден объект инфраструктуры. В селе Глотово и в поселке Малиновка Белгородского округа при детонации FPV-дронов во дворе частных домов посечены и выбиты окна, входная группа.

В селе Ясные Зори повреждено техническое помещение, в селе Маломихайловка Шебекинского округа пострадало остекление частного дома. В селе Крапивное поврежден трактор.

В селе Новая Таволжанка загорелись два частных дома, возгорания потушены. В домах разбиты окна, повреждены входные группы и фасады. В Шебекине удар дрона пришелся по частному домовладению, у него пробита кровля. В селе Доброе FPV-дрон повредил грузовой автомобиль.

Информация уточняется.