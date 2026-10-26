Москва26 октВести.Свыше 20 человек погибли в результате столкновении автобуса с грузовым автомобилем на трассе Найроби-Момбаса в Кении. Об этом сообщает новостной портал Citizen Digital.
В результате ДТП погибли 24 человека, несколько получили раненияговорится в сообщении
Как уточняется, автобус и грузовик столкнулись лоб в лоб. Автобус перевозил пассажиров, возвращавшихся с похоронной церемонии.
Ранее в Кении в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом в округе Макуэни погибли 17 католических паломников.