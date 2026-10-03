В Кении ДТП с грузовиком и микроавтобусом привело к смерти 17 паломников

В Кении 17 паломников попали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом В Кении ДТП с грузовиком и микроавтобусом привело к смерти 17 паломников

Москва3 окт Вести.В Кении в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом в округе Макуэни погибли 17 католических паломников. Об этом заявил архиепископ города Момбаса Мартин Кивува.

По его словам, которые приводит телеканал KBC, паломники направлялись к национальной святыне в Субукии по случаю Национального дня молитвы.

Мы с глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине 17 паломников из храма святого Матиаса Мулумбы в приходе Микиндани в результате аварии сказал архиепископ

По данным телеканала, около часа ночи грузовик потерял управление и врезался в несколько автомобилей, включая микроавтобус с паломниками в салоне.