Москва3 октВести.В Кении в результате ДТП с грузовиком и микроавтобусом в округе Макуэни погибли 17 католических паломников. Об этом заявил архиепископ города Момбаса Мартин Кивува.
По его словам, которые приводит телеканал KBC, паломники направлялись к национальной святыне в Субукии по случаю Национального дня молитвы.
Мы с глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине 17 паломников из храма святого Матиаса Мулумбы в приходе Микиндани в результате авариисказал архиепископ
По данным телеканала, около часа ночи грузовик потерял управление и врезался в несколько автомобилей, включая микроавтобус с паломниками в салоне.