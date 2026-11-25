Москва25 нояВести.21 человек погиб, еще 15 получили ранения при взрыве бензовоза недалеко от Каира, сообщило Министерство здравоохранения Египта.
По информации агентства Tasnim ЧП произошло в районе Аль-Варак провинции Гиза (район входит в агломерацию Большого Каира).
Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в результате пожара, возникшего после опрокидывания цистерны, перевозившей нефтехимические продукты, в районе Эль-Урак провинции Гиза, 21 человек погиб, еще 15 получили раненияговорится в сообщении агентства
Грузовой автомобиль с нефтепродуктами и газовыми баллонами съехал с трассы, после чего врезался в ограждение и перевернулся. На кольцевой дороге над тоннелем №10, где произошла авария, начался пожар.
На место происшествия были направлены около 40 машин скорой помощи, пострадавших доставили в ближайшие больницы.