21 человек погиб при взрыве бензовоза рядом с Каиром

Вблизи Каира взорвался бензовоз: 21 человек погиб 21 человек погиб при взрыве бензовоза рядом с Каиром

Москва25 ноя Вести.21 человек погиб, еще 15 получили ранения при взрыве бензовоза недалеко от Каира, сообщило Министерство здравоохранения Египта.

По информации агентства Tasnim ЧП произошло в районе Аль-Варак провинции Гиза (район входит в агломерацию Большого Каира).

Министерство здравоохранения Египта сообщило, что в результате пожара, возникшего после опрокидывания цистерны, перевозившей нефтехимические продукты, в районе Эль-Урак провинции Гиза, 21 человек погиб, еще 15 получили ранения говорится в сообщении агентства

Грузовой автомобиль с нефтепродуктами и газовыми баллонами съехал с трассы, после чего врезался в ограждение и перевернулся. На кольцевой дороге над тоннелем №10, где произошла авария, начался пожар.

На место происшествия были направлены около 40 машин скорой помощи, пострадавших доставили в ближайшие больницы.