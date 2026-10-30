Ahl Masr: трое россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

Три человека погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Египте Ahl Masr: трое россиян пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Египте

Москва30 окт Вести.Три человека погибли и 28 пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком, перевозившим песок, в Египте. Среди раненых трое граждан России, сообщает египетское издание Ahl Masr.

Авария произошла утром 30 октября на трассе Хургада — Рас-Гариб в провинции Красное море, примерно в 10 километрах от района Джабаль-эль-Зейт. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего его передняя часть получила серьезные повреждения.

По информации издания, среди пострадавших пятеро иностранцев: трое россиян, гражданин Италии и гражданин Франции. У большинства раненых диагностированы ушибы и порезы, при этом отдельные пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции, спасательные службы и несколько бригад скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшие больницы.

По сообщениям местных СМИ, полиция задержала водителя грузовика. Обстоятельства аварии устанавливаются.