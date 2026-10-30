Туроператоры уточняют данные о россиянах, пострадавших в аварии в Египте

РСТ уточняет данные о россиянах, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте Туроператоры уточняют данные о россиянах, пострадавших в аварии в Египте

Москва30 окт Вести.Российские туроператоры уточняют данные о россиянах, пострадавших в ДТП с автобусом в Египте, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

Ранее египетские СМИ написали о трех россиянах, пострадавших в аварии с туристическим автобусом близ Хургады. Всего в ДТП погибли три человека и 28 пострадали.

Туроператоры - члены РСТ информации об участии своих клиентов пока не получали, обращений и жалоб от туристов не поступало. Союз направил запросы в крупнейшие страховые компании говорится в сообщении

По данным РСТ, пострадавших доставили в центральную больницу Рас-Гариба, затем троих пациентов перевели в общую больницу Хургады.

Авария произошла утром 30 октября на трассе Хургада — Рас-Гариб в провинции Красное море, примерно в 10 километрах от района Джабаль-эль-Зейт. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, его передняя часть получила серьезные повреждения.