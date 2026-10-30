Четыре россиянина пострадали в результате ДТП с автобусом в Египте Генконсульство РФ: четверо россиян получили легкие травмы в ДТП в Египте

Москва30 окт Вести.В результате ДТП с автобусом в египетской провинции Красное море пострадали четверо граждан России, все с легкими травмами. Их госпитализировали, сообщил третий секретарь генконсульства РФ в Хургаде Иван Мороз.

По предварительным данным, в результате лобового столкновения погибли два гражданина Египта, еще 27 человек получили ранения. Среди пострадавших — четверо граждан Российской Федерации, из них двое – туристы, еще двое – постоянно проживающие в Египте россияне сказал он

Авария произошла утром 30 октября на трассе Хургада — Рас-Гариб в провинции Красное море, примерно в 10 километрах от района Джабаль-эль-Зейт. По предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, его передняя часть получила серьезные повреждения.