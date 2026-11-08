Минздрав Египта: число погибших при аварии поезда возросло до семи

Число погибших при аварии поезда в Египте возросло до семи Минздрав Египта: число погибших при аварии поезда возросло до семи

Москва8 ноя Вести.Число погибших из-за железнодорожной аварии в районе Эль-Айят в Египте возросло до семи. Об этом заявили в египетском министерстве здравоохранения и народонаселения.

Уточняется, что еще 112 человек получили травмы.

Число погибших выросло до семи отмечается в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что 45 пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшение состояния.

Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что организованных российских туристов не было на поездах, которые столкнулись накануне в Египте в округе Эль-Айят.