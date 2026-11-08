Москва8 нояВести.Число погибших из-за железнодорожной аварии в районе Эль-Айят в Египте возросло до семи. Об этом заявили в египетском министерстве здравоохранения и народонаселения.
Уточняется, что еще 112 человек получили травмы.
Число погибших выросло до семиотмечается в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что 45 пострадавших уже выписаны из медицинских учреждений в связи с улучшение состояния.
Ранее в Российском союзе туриндустрии заявили, что организованных российских туристов не было на поездах, которые столкнулись накануне в Египте в округе Эль-Айят.