Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Египте

Россияне не пострадали в железнодорожной аварии в Египте Посольство РФ: россиян нет среди пострадавших при столкновении поездов в Египте

Москва8 ноя Вести.Среди пострадавших в результате столкновения поездов в Египте, по предварительным данным, нет граждан России. Об этом заявили в посольстве РФ в Каире – соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале дипмиссии.

По предварительным сведениям, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи дипмиссии не поступало. Посольство продолжает следить за ситуацией говорится в тексте

Авария произошла в районе города Эль-Айят провинции Гиза. Столкнулись поезда, следовавшие по маршрутам №134 (Гиза – Эль-Файюм) и № 2010 (Каир – Асуан). Согласно данным Министерства здравоохранения Египта, пострадали 88 человек.