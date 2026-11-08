В Египте в результате столкновения двух поездов пострадали около 150 человек

Два поезда столкнулись на севере Египта, пострадали 150 человек В Египте в результате столкновения двух поездов пострадали около 150 человек

Москва8 ноя Вести.Два поезда столкнулись на севере Египта в округе Эль-Айят провинции Гиза. Аварию подтвердили в Египетском национальном управлении железных дорог. Количество пострадавших составляет около 150 человек, однако это число может увеличиться, сообщает портал Masrawy.

Уточняется, что в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов. На месте работают более 50 машин скорой помощи, раненых в больницы также доставляют местные жители на собственных автомобилях. В основном у пострадавших переломы и ушибы.

Движение на данном участке железной дороги приостановлено до устранения последствий происшествия.