Москва8 нояВести.Два поезда столкнулись на севере Египта в округе Эль-Айят провинции Гиза. Аварию подтвердили в Египетском национальном управлении железных дорог. Количество пострадавших составляет около 150 человек, однако это число может увеличиться, сообщает портал Masrawy.
Уточняется, что в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов. На месте работают более 50 машин скорой помощи, раненых в больницы также доставляют местные жители на собственных автомобилях. В основном у пострадавших переломы и ушибы.
Движение на данном участке железной дороги приостановлено до устранения последствий происшествия.