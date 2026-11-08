РСТ: туристы из РФ не пострадали в аварии на железной дороге в Египте

Туристы из РФ не пострадали в аварии на железной дороге в Египте РСТ: туристы из РФ не пострадали в аварии на железной дороге в Египте

Москва8 ноя Вести.Организованных российских туристов не было на поездах, которые столкнулись накануне в Египте в округе Эль-Айят. Об этом представитель Российского союза туриндустрии (РСТ) сообщил агентству ТАСС.

В результате аварии пострадали около 150 человек. Египетское национальное управление железных дорог уточнило, что столкнулись поезда, следовавшие по маршрутам №134 (Гиза – Эль-Файюм) и № 2010 (Каир – Асуан).

По полученным на данный момент данным, организованных российских туристов среди пассажиров поезда не было уточнили в РСТ

Ранее сообщалось, что большинство раненых получили ушибы и переломы. На месте столкновения поездов работают экстренные службы. Для доставки раненых в больницы привлечено более 50 машин скорой помощи.