Москва7 окт Вести.Правительство Болгарии одобрило предложение Минобороны о приобретении пяти дополнительных зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Уточняется, что реализация проекта обойдется бюджету в 1,1 млрд евро.

Цель проекта - приобретение новых зенитно-ракетных комплексов, которые повысят возможности ВВС в обеспечении противовоздушной обороны в соответствии с требованиями безопасности говорится в заявлении

Поставки будут обеспечены правительством ФРГ. Перед окончательным подписанием соглашения его должен одобрить парламент страны.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что в Евросоюзе никто не задумывается об опасности ядерного конфликта с Россией из-за поставок вооружения Украине.