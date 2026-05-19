"Большая семерка" призывает Киев начать бороться с коррупцией Страны G7 призвали Киев начать реформы для борьбы с коррупцией

Москва19 мая Вести.Киевский режим должен начать реформы для борьбы с коррупцией, заявили страны "Большой семерки" (G7) в коммюнике по итогам встречи министров финансов и глав центральных банков стран – участниц объединения в Париже.

В то же время G7 не намерена отказываться от поддержки Киева и будет финансировать его нужды по различным каналам, подчеркивается в документе.

Мы призываем к неуклонному прогрессу в реализации Украиной своей программы реформ для укрепления верховенства закона, государственного управления, борьбы с коррупцией и выводу экономики из теневого сектора говорится в коммюнике

Ранее Пентагон подготовил для Конгресса США доклад, в котором указал, что Америка продолжает помогать украинским Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в расследовании коррупции киевского режима.

В ходе их сотрудничества в США впервые был задержан сбежавший с Украины коррупционер, а также была пресечена коррупционная схема при закупке беспилотников.