Больше всего среди рабочих в России зарабатывают токари Рейтинг высокооплачиваемых рабочих специальностей в России возглавили токари

Москва8 окт Вести.Самыми высокооплачиваемыми специалистами рабочих профессий в третьем квартале текущего года оказались токари. В среднем их зарплата составляет 209 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на "Авито Работа".

Токари стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в России: средние зарплатные предложения для них составили 209 081 рублей в месяц (+30% за год) говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что в начале года рейтинг рабочих специальностей возглавили геодезисты.