Средние зарплаты в России превышают 400 тыс рублей в 17 отраслях Работники 17 отраслей российской экономики получают более 400 тыс рублей

Москва25 ноя Вести.Работники 17 отраслей российской экономики в январе-августе 2026 года в среднем получали более 400 тысяч рублей в месяц, следует из статистических данных, изученных РИА Новости.

Отмечается, что большинство этих сфер относится к финансовой сфере.

Самые высоки зарплаты были в морском пастбищном рыбоводстве - 1,35 миллиона рублей, а также у управляющих пенсионными резервами НПФ - 721 тысяча рублей, управляющих ценными бумагами - 645 тысяч рублей говорится в сообщении

Свыше 500 тысяч рублей в месяц зарабатывали сотрудники холдинговых компаний (529 тысяч), перестраховщики (528 тысяч), управляющие инвестиционными фондами (518 тысяч) и операторы лотерей (513 тысяч).

Кроме того, у автомобильных дилеров средняя зарплата составила 420,9 тысячи рублей, а у сотрудников головных офисов - 420,1 тысячи. Работники инвестиционных фондов получали в среднем 406,6 тысячи рублей, некоторые управляющие активами - 406,1 тысячи.

Ранее стало известно, на что лучше всего потратить тринадцатую зарплату.