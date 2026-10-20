Названы отрасли экономики России с зарплатами более 500 тыс. рублей Средняя зарплата превысила 500 тысяч рублей в девяти отраслях экономики РФ

Москва20 окт Вести.Среднюю зарплату выше 500 тысяч рублей в январе–июле 2026 года получили работники девяти отраслей российской экономики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Лидером по размеру дохода стало морское пастбищное рыбоводство.

Сотрудники таких организаций (без учета субъектов малого предпринимательства) в среднем в месяц получали 1,27 миллиона рублей говорится в сообщении

Далее следует финансовый сектор: здесь самый высокий доход зафиксирован у управляющих пенсионными фондами – их среднемесячная зарплата в период с января по июль 2026 года составила 753 тыс. рублей.

Управляющие ценными бумагами получали в среднем 662 тыс. рублей в месяц, а сотрудники сферы перестрахования – 553 тыс. рублей. Средний заработок в отрасли управления инвестиционными фондами за первые семь месяцев года достиг отметки 539 тыс. рублей. Немного меньше зарабатывали сотрудники холдинговых компаний и операторы лотерей – их средний доход составил 536 тыс. рублей и 533 тыс. рублей в месяц в среднем соответственно.

Более 500 тыс. в месяц получали также управляющие фондами (531 тыс. рублей) и специалисты по страхованию рисков (501 тыс. рублей).

Ранее стало известно, насколько выросли зарплаты вахтовиков в России.