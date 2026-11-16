Средние зарплаты выше 500 тыс рублей зафиксированы в восьми отраслях В восьми отраслях экономики РФ средняя зарплата превышает 500 тысяч рублей

Москва16 ноя Вести.Более 500 тысяч рублей в месяц получали работники восьми отраслей экономики в России в январе-августе, следует из данных статистики, которые изучило РИА Новости.

Так, самые высокие доходы наблюдались в сфере морского пастбищного рыбоводства.

В морском пастбищном рыбоводстве (вылов рыбы, которая была выращена в морских водоемах из мальков, разведенных в искусственных условиях) сотрудники в среднем в месяц получали 1,35 миллиона рублей говорится в сообщении

Отмечается, что другие отрасли с зарплатами более 500 тысяч рублей относятся к финансовому сектору. Так, сотрудники управления пенсионными резервами в среднем получали 721 тысячу рублей, а управляющие ценными бумагами - 645 тысяч рублей.

Кроме того, работники холдингов в первые восемь месяцев 2026 года в среднем зарабатывали 529 тысяч рублей, операторы лотерей - 513 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассказали, когда работодатель обязан выплатить 13-ю зарплату.