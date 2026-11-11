В Сочи рейсовый автобус с пассажирами придавило деревом

Большое дерево упало на автобус с пассажирами в Сочи В Сочи рейсовый автобус с пассажирами придавило деревом

Москва11 ноя Вести.Крупное дерево рухнуло на рейсовый автобус с пассажирами в Сочи, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи".

ЧП произошло вечером 11 ноября на спуске в микрорайон Кудепста со стороны Адлера.

Несмотря на изрядно помятый кузов маршрутки, никто из находящихся в нем не пострадал, лишь испугались говорится в публикации

На месте происшествия работают специалисты.

Движение на этом участке дороги пока перекрыто, там уже образовалась пробка. Организован объездной маршрут.