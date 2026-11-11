Москва11 нояВести.Крупное дерево рухнуло на рейсовый автобус с пассажирами в Сочи, обошлось без пострадавших, сообщает Telegram-канал "Типичный Сочи".
ЧП произошло вечером 11 ноября на спуске в микрорайон Кудепста со стороны Адлера.
Несмотря на изрядно помятый кузов маршрутки, никто из находящихся в нем не пострадал, лишь испугалисьговорится в публикации
На месте происшествия работают специалисты.
Движение на этом участке дороги пока перекрыто, там уже образовалась пробка. Организован объездной маршрут.