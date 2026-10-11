Туристический автобус сбил лося на трассе в Чувашии

Автобус с туристами попал в ДТП в Чувашии Туристический автобус сбил лося на трассе в Чувашии

Москва11 окт Вести.В Чувашии в ДТП попал автобус, который вез туристов из Йошкар-Олы в Муром. Водитель транспортного средства сбил лося. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики.

Авария произошла вечером 11 октября, в воскресенье, на трассе Чебоксары - Сурское в Красноармейском округе.

Водитель туристического автобуса совершил наезд на лося в зоне действия знака "Дикие животные". В момент ДТП в салоне находились 17 пассажиров, двое из них - несовершеннолетние. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Автобус "Ивеко" следовал по маршруту "Йошкар-Ола - г. Муром" говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что животное выжило, для оказания ему помощи на место вызвали специалисты Дирекции животного мира и сотрудники регионального Минприроды.

Пассажиров к месту назначения доставит другой автобус.