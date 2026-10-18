Москва18 октВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного случилось в Чувашии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ЧП произошло на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское.
Под колеса автомобиля ВАЗ-2114 попал лось, который выбежал на проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средстваговорится в публикации ведомства в MAX
Травмы получили три человека: 22-летний водитель и ехавшие с ним молодой человек и девушка 2008 и 2010 годов рождения.
В полиции уточнили, что пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.