Три человека оказались в реанимации после столкновения с лосем в Чувашии

Легковушка столкнулась с лосем в Чувашии, тяжело пострадали три человека Три человека оказались в реанимации после столкновения с лосем в Чувашии

Москва18 окт Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного случилось в Чувашии, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ЧП произошло на автомобильной дороге Чебоксары – Сурское.

Под колеса автомобиля ВАЗ-2114 попал лось, который выбежал на проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства говорится в публикации ведомства в MAX

Травмы получили три человека: 22-летний водитель и ехавшие с ним молодой человек и девушка 2008 и 2010 годов рождения.

В полиции уточнили, что пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.