В массовом ДТП в Чувашии пострадали три пассажира маршрутки Пассажиры маршрутки пострадали при массовом ДТП в Чувашии

Москва26 ноя Вести.На дороге А-151 возле населенного пункта Кошноруй Канашского округа в Чувашии произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех машин. В результате травмы получили три пассажира маршрутки. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в MAX.

Предварительно, водитель машины Lada Largus не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с Kia Rio.

После этого в Kia Rio влетела следовавшая сзади пассажирская "Газель", а в микроавтобус - внедорожник Kia Sportage, который двигался за "Газелью" отмечается в сообщении

В результате травмы получили три человека из общественного транспорта. Всего в маршрутке находились шесть пассажиров.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.