Москва24 нояВести.Четыре человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарах, сообщили в Госавтоинспекция Чувашии.
По предварительным данным, которые приводят правоохранители, ДТП могла спровоцировать 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2107.
19-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Santa Feговорится в заявлении ведомства в MAX
Помимо водителя "семерки" пострадали три ее пассажира: 24-летний мужчина и две 19-летние девушки. Их доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.