В результате ДТП в Чебоксарах пострадали четыре человека

Водитель и три пассажира "семерки" пострадали в ДТП в Чебоксарах В результате ДТП в Чебоксарах пострадали четыре человека

Москва24 ноя Вести.Четыре человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Чебоксарах, сообщили в Госавтоинспекция Чувашии.

По предварительным данным, которые приводят правоохранители, ДТП могла спровоцировать 19-летняя девушка, находившаяся за рулем автомобиля ВАЗ-2107.

19-летняя девушка-водитель автомобиля ВАЗ-2107, выезжая с прилегающей территории, не предоставила преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe говорится в заявлении ведомства в MAX

Помимо водителя "семерки" пострадали три ее пассажира: 24-летний мужчина и две 19-летние девушки. Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка.