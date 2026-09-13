Жительница Чебоксар госпитализирована после поездки на арендованном квадроцикле

В Чувашии девушка арендовала квадроцикл и попала в ДТП, у нее травмы Жительница Чебоксар госпитализирована после поездки на арендованном квадроцикле

Москва13 сен Вести.В Республике Чувашия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местной жительницы, которая арендовала квадроцикл. Девушка получила травмы, сообщает республиканское МВД.

Инцидент произошел 13 сентября на Сосновском шоссе. Во время катания на транспорте она не справилась с управлением и перевернулась.

При опрокидывании квадроцикла она получила травмы и была госпитализирована написано в канале министерства в MAX

В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу Новочебоксарска.

Обстоятельства аварии устанавливаются.