Москва13 сенВести.В Республике Чувашия произошло дорожно-транспортное происшествие с участием местной жительницы, которая арендовала квадроцикл. Девушка получила травмы, сообщает республиканское МВД.
Инцидент произошел 13 сентября на Сосновском шоссе. Во время катания на транспорте она не справилась с управлением и перевернулась.
При опрокидывании квадроцикла она получила травмы и была госпитализировананаписано в канале министерства в MAX
В результате ДТП пострадавшая была доставлена в больницу Новочебоксарска.
Обстоятельства аварии устанавливаются.