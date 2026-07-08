Москва8 июлВести.На Чукотке в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
ДТП произошло на 10-м км автодороги в районе города Билибино, где водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства
Всего в салоне автомобиля находились 14 человек. 10 человек госпитализированы в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. 4 человека после осмотра медицинскими работниками отпущены на амбулаторное лечение
В настоящее время выясняются обстоятельства и причины аварии.