Десять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автомобилем на Чукотке

На Чукотке перевернулась "вахтовка", 10 человек госпитализированы Десять человек госпитализированы после ДТП с вахтовым автомобилем на Чукотке

Москва8 июл Вести.На Чукотке в результате дорожно-транспортного происшествия с вахтовым автомобилем пострадали десять человек. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

ДТП произошло на 10-м км автодороги в районе города Билибино, где водитель вахтового автомобиля допустил опрокидывание транспортного средства

Всего в салоне автомобиля находились 14 человек. 10 человек госпитализированы в Билибинскую районную больницу с травмами легкой и средней степени тяжести. 4 человека после осмотра медицинскими работниками отпущены на амбулаторное лечение

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины аварии.