Четыре человека пострадали при столкновении BMW с лосем в Костромской области

Легковушка протаранила лося в Костромской области, есть пострадавшие Четыре человека пострадали при столкновении BMW с лосем в Костромской области

Москва29 ноя Вести.Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного случилось на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Судиславском районе Костромской области, сообщили в региональной прокуратуре.

На проезжую часть выбежал лось, в которого врезался автомобиль BMW под управлением 43-летнего водителя. Помимо взрослых, в салоне транспортного средства находились дети трех и восьми лет.

40-летняя пассажирка автомобиля ВМW получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Водителю и несовершеннолетним детям на месте оказана медицинская помощь говорится в публикации прокуратуры Костромской области в MAX

Обстоятельства ДТП устанавливаются, прокуратура взяла на контроль ход проверки.