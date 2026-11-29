Москва29 нояВести.Дорожно-транспортное происшествие с участием дикого животного случилось на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь в Судиславском районе Костромской области, сообщили в региональной прокуратуре.
На проезжую часть выбежал лось, в которого врезался автомобиль BMW под управлением 43-летнего водителя. Помимо взрослых, в салоне транспортного средства находились дети трех и восьми лет.
40-летняя пассажирка автомобиля ВМW получила телесные повреждения и доставлена в больницу. Водителю и несовершеннолетним детям на месте оказана медицинская помощьговорится в публикации прокуратуры Костромской области в MAX
Обстоятельства ДТП устанавливаются, прокуратура взяла на контроль ход проверки.