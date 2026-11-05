Лось погиб под колесами микроавтобуса в Москве

Водитель микроавтобуса насмерть сбил лося в Москве Лось погиб под колесами микроавтобуса в Москве

Москва5 ноя Вести.Водитель Sollers Atlant насмерть сбил лося во 2-м Западном проезде в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Во 2-м Западном проезде водитель автомобиля Sollers Atlant совершил наезд на лося, в результате животное скончалось. Межрайонная природоохранная прокуратура г. Москвы поставила на контроль вопрос возмещения ущерба, причиненного окружающей среде говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося предстоит выяснить специалистам. По факту организована проверка.