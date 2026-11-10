Москва10 нояВести.В Сосногорском районе Республики Коми произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в котором пострадали две женщины-пассажирки, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.
Авария произошла 10 ноября на участке дороги в направлении села Дутово.
Водитель рейсового автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось на бок. Две женщины-пассажирки госпитализированыговорится в публикации
По данному факту следственные органы организовали процессуальную проверку.