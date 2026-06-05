"Борода - стрем": Песков высказался о растительности на лице у мужчин Песков назвал бороду "стремом", а усы - "супер норм"

Москва5 июн Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе блиц-опроса олимпийской чемпионки Евгении Медведевой в Блогерской студии "VK Видео" рассказал о своем отношении к усам и бородам.

Медведева спросила Пескова, "норм или стрем" для него борода.

Стрем ответил Песков

Затем чемпионка задала ему тот же вопрос, но про "роскошные усы".

Это супер норм! ответил Песков с улыбкой

Ранее Песков заявил, что участники пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут обсудить открытое послание главы киевского режима Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину. Глава российского государства примет участие сегодня в пленарном заседании ПМЭФ-2026.