Питт, Нортон и Ди Каприо пришли поддержать сборную США на матче с Турцией

Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо пришли поддержать сборную США на матче с Турцией Питт, Нортон и Ди Каприо пришли поддержать сборную США на матче с Турцией

Москва26 июн Вести.Футбольный матч сборной США против Турции привлек внимание многих звезд шоу-бизнеса. Поддержать американскую национальную команду пришли актеры Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон и Колин Фаррелл.

Брэд Питт и Эдвард Нортон, исполнившие главные роли в психологическом триллере Дэвида Финчера "Бойцовский клуб", были замечены вместе в VIP-зоне стадиона "Лос-Анджелес Стэдиум" в Калифорнии​​​, где проходил матч. На игре присутствовали и легендарный американский баскетболист, шестикратный чемпион НБА Скотти Пиппен, а также обладатель "Оскара" Леонардо Ди Каприо.

Во время трансляции в кадр попали Эштон Кутчер, прославившийся благодаря ролям в комедиях начала 2000-х, и ирландский актер, лауреат двух "Золотых глобусов" и номинант на "Оскар" Колин Фаррелл.

Также на стадионе были замечены бывшая вице-президент США Камала Харрис и американская киноактриса и певица Пэрис Хилтон.

Матч закончился победой сборной Турции со счетом 3:2. В составе победителей голы забили Арда Гюлер (10-я минута), Барыш Йылмаз (31-я минута) и Каан Айхан (90+8). У проигравших отличились Остон Трасти (3-я минута) и Себастьян Берхалтер (49-я минута матча).

Ранее стало известно, что 26 июня сборная Нидерландов одержала победу над командой Туниса со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, а национальная команда Японии сыграла со сборной Швеции 1:1.