Слуцкий назвал "Яблоко" предателями России из-за предложений по миру на Украине Глава ЛДПР Слуцкий сравнил предложение "Яблока" по Украине с Брестским миром

Москва7 авг Вести.Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий назвал мирный план, который предлагает партия "Яблоко", предательством и сравнил его с Брестским миром.

Главы парламентских партий подвергли резкой критике "Яблоко", после того как его представители призвали немедленно заключить соглашение о прекращении огня на Украине.

По словам Слуцкого, в 1918 году, когда был заключен, по его выражению, "похабный" Брестский мир, Россия потеряла не только свои земли, но и "миллионы русских людей". Он добавил, что Владимир Жириновский еще в 2021 году заявлял, что рано или поздно "Яблоко" за подобные идеи будет признана нежелательной организацией. И сейчас время пришло, подчеркнул Слуцкий.

Подписать мир с кровавым клоуном — значит сдать Донбасс и Новороссию, предать наших людей и перечеркнуть подвиг бойцов и офицеров, которые ценой собственных жизней противостоят нацистскому режиму… Назвать это миром невозможно. Это капитуляция и предательство России заявил глава либерал-демократов. Видеообращение с этим заявлением политик опубликовал в своем канале в MAX

Слуцкий сказал, что назвать это миром невозможно, так как это по сути капитуляция и предательство страны, а не иная точка зрения.

Сергей Миронов, возглавляющий «Справедливую Россию», в свою очередь обратился к Минюсту и Генпрокуратуре с требованием проанализировать деятельность "Яблока" с точки зрения закона. Лидер партии охарактеризовал многолетнюю работу "Яблока" как действия, наносящие ущерб интересам России в пользу западных стран.

Председатель партии "Родина" и первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв накануне резко осудил партию "Яблоко". Он заявил, что среди её членов — лица, предавшие национальные интересы: они, по его словам, пренебрегли всеми возможными нормами закона и стремятся проникнуть во власть с целью подрыва государственного устройства. Журавлёв также указал на присутствие в рядах партии иностранных агентов, а также на зарубежное финансирование объединения и его последовательную оппозицию специальной военной операции и воссоединению с Крымом.

К ряду критических высказываний сегодня добавилось и мнение главы КПРФ Геннадия Зюганова. Он отметил, что "Яблоко" не демонстрирует поддержки курса на укрепление государства, а также ни разу не выразило осуждения в адрес преступлений, совершаемых киевскими властями.

Важнейшим внутриполитическим событием назвал президент предстоящие выборы депутатов Государственной думы девятого созыва — они пройдут в течение трёх дней, с 18 по 20 сентября.

В среду в ЦИК состоялась жеребьёвка, определившая последовательность размещения названий и логотипов партий в избирательном бюллетене. В первой тройке оказались "Единая Россия", "Яблоко" и ЛДПР. Далее следуют Партия прямой демократии, "Зелёные", "Справедливая Россия" и "Родина". Места с восьмого по одиннадцатое заняли КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди".