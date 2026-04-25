Москва25 апрВести.Министерство обороны Великобритании опровергло сообщение Румынии о том, что два истребителя Eurofighter Typhoon Королевских ВВС сбили российские БПЛА в воздушном пространстве Украины.
По данным оборонного ведомства, британские истребители вышли на боевое дежурство с румынской авиабазы Борча, но не вступали в бой с российскими БПЛА в воздушном пространстве Украины.
Ранее специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев обратился к премьер-министру Британии Киру Стармеру с призывом уйти в отставку.