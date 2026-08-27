Британский экс-пехотинец Майкл Джонс Ли Гарет стал оператором БПЛА в России Бывший британский военнослужащий добровольно вступил в ряды ВС РФ

Москва27 авг Вести.Бывший британский пехотинец Майкл Джонс Ли Гарет стал добровольцем российской армии. После вступления в ряды ВС РФ он проходит усиленную подготовку на одном из полигонов российской группировки войск "Центр" в Донбассе, сообщает ТАСС.

После прохождения боевой подготовки его подразделение направят под Доброполье. Майкл Джонc учится сбивать дроны, осваивает управление БПЛА и его применение по наземным целям.

Я уже почти месяц на полигоне, прохожу подготовку. В армии в Англии я был просто обычной пехотой вспоминает он свою службу в британской армии после окончания школы в 2003 году

Сейчас Джонс старший оператор батальона беспилотных систем Уроженец Лондона приехал в командировку в РФ в 2018 году. Эта поездка в Санкт-Петербург изменила его жизнь. Он решил переехать в Россию, продолжил заниматься разработкой видеоигр и женился. Стал помогать детям Донбасса, привозил им на УАЗе-"буханке" подарки и гуманитарную помощь.

В Соединенном Королевстве Джонс был признан иноагентом по принятому в 2023 году в Британии новому закону - National Security Act (закон национальной безопасности).

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В 2026 году он получил российское гражданство и военный билет. После очередной атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург уроженец Лондона, почти три года отслуживший в армии Соединенного Королевства, обратился в военкомат. Он решил защищать свою семью и Россию. В Санкт-Петербурге у него остались жена и сын.

На Украине британец три года назад был внесен в базу данных сайта "Миротворец". За гумпомощь детям Донбасса он назван на нем "террористом".