Москва27 авгВести.Бывший британский пехотинец Майкл Джонс Ли Гарет стал добровольцем российской армии. После вступления в ряды ВС РФ он проходит усиленную подготовку на одном из полигонов российской группировки войск "Центр" в Донбассе, сообщает ТАСС.
После прохождения боевой подготовки его подразделение направят под Доброполье. Майкл Джонc учится сбивать дроны, осваивает управление БПЛА и его применение по наземным целям.
Я уже почти месяц на полигоне, прохожу подготовку. В армии в Англии я был просто обычной пехотойвспоминает он свою службу в британской армии после окончания школы в 2003 году
Сейчас Джонс старший оператор батальона беспилотных систем Уроженец Лондона приехал в командировку в РФ в 2018 году. Эта поездка в Санкт-Петербург изменила его жизнь. Он решил переехать в Россию, продолжил заниматься разработкой видеоигр и женился. Стал помогать детям Донбасса, привозил им на УАЗе-"буханке" подарки и гуманитарную помощь.
В Соединенном Королевстве Джонс был признан иноагентом по принятому в 2023 году в Британии новому закону - National Security Act (закон национальной безопасности).
Если ты в Донбассе, ты с ФСБобъяснил британскую логику объявления иноагентом Джонс
В 2026 году он получил российское гражданство и военный билет. После очередной атаки беспилотников ВСУ на Санкт-Петербург уроженец Лондона, почти три года отслуживший в армии Соединенного Королевства, обратился в военкомат. Он решил защищать свою семью и Россию. В Санкт-Петербурге у него остались жена и сын.
На Украине британец три года назад был внесен в базу данных сайта "Миротворец". За гумпомощь детям Донбасса он назван на нем "террористом".