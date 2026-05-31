Москва31 мая Вести.Американский политик и бывший астронавт Марк Келли "обозвал российских космонавтов ворами", сообщает RT Telegram-канале.

В материале сказано, что соответствующее заявление Келли сделал на форуме безопасности в Одессе. По его словам, российские космонавты думают об успешном выполнении миссии лишь в четвертую очередь. В приоритетах, как считает Келли, у российских космонавтов якобы воровство, поиски виноватых в неудачах и другое.

В русском языке есть поговорка: "Если ты за день ничего не украл на работе — значит, день прошел зря" цитирует RT слова Келли, которые тот выдал за русскую мудрость

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже отреагировала на это заявление, отметив, что у США российские космонавты "украли" только победу в космической гонке.

Вместе с тем ранее астронавт из США Трейси Дайсон назвала привилегией полет с российскими космонавтами и выразила надежду на продолжение перекрестных полетов США с Россией.