Москва31 маяВести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на скандальные заявления бывшего астронавта Скотта Келли о "космонавтах-ворах", отметив, что у США они "украли" только победу в космической гонке.
Ранее отставной астронавт, а ныне американский политик Скотт Келли на форуме по безопасности в Одессе заявил, что якобы для россиян в космосе важнее не добиться успеха миссии, а найти что украсть.
Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у СШАсказала Захарова газете "Известия"
Она напомнила, что СССР первым запустил искусственный спутник и отправил человека в космос.
