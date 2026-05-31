Захарова в ответ на обвинения Келли: космонавты украли у США только победу

Захарова о "космонавтах-ворах": у США украли только победу в космической гонке Захарова в ответ на обвинения Келли: космонавты украли у США только победу

Москва31 мая Вести.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на скандальные заявления бывшего астронавта Скотта Келли о "космонавтах-ворах", отметив, что у США они "украли" только победу в космической гонке.

Ранее отставной астронавт, а ныне американский политик Скотт Келли на форуме по безопасности в Одессе заявил, что якобы для россиян в космосе важнее не добиться успеха миссии, а найти что украсть.

Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США сказала Захарова газете "Известия"

Она напомнила, что СССР первым запустил искусственный спутник и отправил человека в космос.

Ранее космонавт-испытатель, Герой России Антон Шкаплеров в интервью ИС "Вести" назвал профессию космонавта героической, но при этом опасной.