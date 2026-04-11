В преддверии Дня космонавтики в РФ участились случаи обмана на тему космоса

Москва11 апр Вести.Жителей России предупредили о случаях "тематического" мошенничества в преддверии Дня космонавтики. Как рассказал РИА Новости юрист Иван Курбаков, аферисты зачастую продают несуществующие акции якобы связанных с космосом компаний.

Мошенники предлагают инвестировать в добычу полезных ископаемых на астероидах, строительство орбитальных отелей или разработку частных космических станций рассказал собеседник агентства

Еще одна схема подразумевает запуск "краудфандинговой кампании". Средства якобы собирают на разработку инновационных космических конструкций или приборов.

По словам Курбакова, не следует откликаться на предложения о немедленной оплате, а также предоставлять кому-либо персональные данные.