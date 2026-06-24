Чемпион Крюков сравнил спортсменов под санкциями с голодными собаками Чемпион ОИ Крюков высказался о спортсменах под санкциями

Москва24 июн Вести.Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков сравнил российских спортсменов, находящихся под санкциями, с голодными собаками, которые вынуждены ждать момента, чтобы помчаться к победе. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмены должны быть как голодные собаки: сидеть на цепи, а как только эту цепь снимают - мчаться к победе. Они хотят, чтобы у нас не было скамейки запасных, где мы могли бы выбирать из большого числа мотивированных запасных спортсменов сказал он

Ранее Крюков называл предателями российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде в нейтральном статусе. Он заявлял, что считает такие выступления предательством, поскольку, по его мнению, спортсмен не должен выходить на соревнования без флага и гимна своей страны.