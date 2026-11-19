МЧС: семь строений горят в Цунтинском районе Дагестана, среди них школа

Число горящих домов в Дагестане увеличилось до семи МЧС: семь строений горят в Цунтинском районе Дагестана, среди них школа

Москва19 ноя Вести.До семи увеличилось число горящих строений в Цунтинском районе Дагестана, среди них общеобразовательная школа, с таким уточнением выступила пресс-служба республиканского управления МЧС на платформе МАХ.

По уточненной информации, огнем охвачено 7 строений, в том числе средняя общеобразовательная школа говорится в сообщении

По информации спасателей, тушение осложняется сложным рельефом, плотной застройкой и удаленностью водоснабжения.

Ситуацию контролирует ГУ МЧС России по республике. В борьбе с огнем задействованы 32 человека и 8 единиц специальной техники.

Ранее сообщалось, что в селе Хебатли Цунтинского района Дагестана загорелись три строения. О пострадавших информации не поступало.