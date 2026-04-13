Москва13 апр Вести.Министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" выразил уверенность, что энергетический кризис, связанный с блокировкой Ормузского пролива, удастся преодолеть так же, как это происходило и во время других конфликтов.

Всплески [цен на нефть] всегда были, они, как правило, были связаны с какими-то конфликтами. Но после всплеска мир всегда находил [решение], все страны вырабатывали у себя определенные меры, которые бы позволили им бороться с этими вызовами. И потом цена опять падала до такого же уровня. Я думаю, что и здесь точно так же ситуация произойдет сказал Цивилев

Ранее сообщалось о том, что Центральное командование ВС США (CENTCOM) начало блокаду Ормузского пролива по поручению президента страны Дональда Трампа.