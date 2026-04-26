Москва26 апр Вести.Суперъяхта Nord, связанная, как утверждается, с российским олигархом Алексеем Мордашовым, пересекла Ормузский пролив, воспользовавшись судоходным каналом, который Иран объявил безопасным. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию компании MarineTraffic.

Отмечается, что при этом пролив в целом остается в значительной степени заблокированным, а Тегеран, как указывается в публикациях, разрешает проход лишь отдельным судам.

По данным CNN, 142‑метровая суперъяхта Nord стоимостью около 500 миллионов долларов в ночь с 24 на 25 апреля вышла из Дубая и направилась в Маскат (Оман), преодолев по пути Ормузский пролив. Отмечается, что судно прошло по маршруту вблизи иранского острова Ларак, который находится под контролем Корпуса стражей исламской революции.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы КСИР задержали два судна, связанные с Израилем, которые пытались незаметно пройти через Ормузский пролив.