В Дании более месяца не могут сформировать правительство после выборов

Датские партии спустя 38 дней после выборов так и не договорились о коалиции В Дании более месяца не могут сформировать правительство после выборов

Москва1 мая Вести.Партии, прошедшие в датский парламент (фолькетинг) по итогам мартовских выборов, уже свыше месяца не могут прийти к соглашению о составе нового правительства. Об этом сообщает телерадиокомпания DR.

Конечно, по-прежнему идут сложные обсуждения, которые еще не закончены, в том числе по экономике. А можно ли достичь политического согласия, я, честно говоря, не знаю сказала в пятницу действующий премьер-министр страны Метте Фредериксен

Парламентские выборы в Дании состоялись 24 марта. Явка достигла 84% - по данным DR, это самый низкий показатель с 1990 года. Победу с 21,8% голосов одержали социал-демократы, однако ни один из претендентов на пост премьера не сумел заручиться большинством для формирования кабинета. С момента голосования прошло уже 38 дней.

Как сообщил фолькетинг в своей публикации в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ), наиболее продолжительные коалиционные переговоры в современной истории страны проходили в 2022 году и заняли 45 дней; их также вела Фредериксен, впоследствии возглавившая правительство. До этого рекорд держался с 1975 года - тогда на формирование кабинета ушло 36 дней, и нынешние консультации уже превзошли этот срок.

Фредериксен напомнила, что на этот раз избиратели провели в парламент 12 партий. "Многие хотят попасть в правительство, только не друг с другом. Вы не облегчили нам задачу", - отметила она.

Премьер также признала, что инициатива ее Социал-демократической партии о введении налога на имущество для обеспеченных граждан не получила достаточной поддержки у других политических сил и реализована не будет. С этим предложением Фредериксен выступила в конце февраля на фоне снижения рейтингов партии накануне выборов; соответствующий налог был отменен в Дании в конце прошлого века.