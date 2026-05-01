В Красногорске открыли дело о наследстве Попова, известного по роли Мухича

Дело о наследстве Попова, известного по роли Мухича, открыли в Подмосковье В Красногорске открыли дело о наследстве Попова, известного по роли Мухича

Москва1 мая Вести.Наследственное дело открыли после смерти актера театра и кино Романа Попова, известного по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Об этом сообщает РИА Новости.

Актеру поставили диагноз рак головного мозга в 2018 году. Ему удалось побороть недуг, однако в 2025 году случился рецидив болезни.

Роман Попов скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии​​​.

Попов Роман Алексеевич… Наследственное дело открыто сказано в материалах, с которыми ознакомилось агентство

Дело ведет нотариус в Красногорске.