Москва1 маяВести.Наследственное дело открыли после смерти актера театра и кино Романа Попова, известного по роли Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки". Об этом сообщает РИА Новости.
Актеру поставили диагноз рак головного мозга в 2018 году. Ему удалось побороть недуг, однако в 2025 году случился рецидив болезни.
Роман Попов скончался 28 октября 2025 года в возрасте 40 лет от осложнений после проведенной химиотерапии.
Попов Роман Алексеевич… Наследственное дело открытосказано в материалах, с которыми ознакомилось агентство
Дело ведет нотариус в Красногорске.