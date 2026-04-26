Демидов: Белгород спасла помощь от всей страны Мэр Белгорода Демидов: город спасла помощь со всей страны

Москва26 апр Вести.Белгород спасла помощь от всей страны. Такое заявление сделал мэр города Валентин Демидов в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

Этой зимой мы 17 раз перезапускали систему отопления. Челябинск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Калуга Кемерово, приехали бригады, огромная помощь была, работали наряду с нашими круглые сутки. Это спасло город сказал он

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атак украинских дронов на регион 25 апреля ранения получили пять человек, трое из них госпитализированы.